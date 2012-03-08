Filistin sorunu gölgede kaldı

T24 - Orta Doğu barış süreci, İran'ın nükleer programının yarattığı tehdit ve bölgede yaşanan Arap Baharı nedeniyle Filistin arka planda kaldı. İsrail, Filistin ile barış görüşmeleri yürütmek yerine İran'a yoğunlaşırken, Arap Baharı’nın yaşandığı ülkeler ise kendi iç meselelerine yönelmiş durumda.



Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, Filistin meselesini geri plana itti. Bu durumdan rahatsız olan Filistinli müzakereci Saib Erekat'a göre ne Arap Baharı ne de İran'ın nükleer programı, Filistin sorununun üzerinde.

Ancak geçen hafta Washington'da yapılan Obama Netanyahu görüşmesinde, aksi görüş hakimdi. Zira görüşmede, Orta Doğu barış süreci yerine, İran ve onun nükleer program damgasını vurdu.

İran'ın yanı sıra bölgede esen Arap Baharı rüzgarı da Filistin meselesini 2. plana itmiş durumda.

ntvmsnbc'nin haberine göre, bir zamanlar Filistin davasına odaklanan ülkeler, şimdilerde kendi iç meseleleriyle baş etmeye çalışıyor. Filistin'i geri plana iten bir diğer neden ise Hamas ve El Fetih arasında yaşanan iktidar sorununun, İsrail’in elini rahatlatması.

Zira İsrailli yetkililer, karşılarında güçlü bir yönetim bulunmasını fırsat bilerek, masaya oturmaktan kaçınıyor.

Bağımsız devlet olarak Birleşmiş Milletler üyeliğine başvurusunun üzerinden altı ay geçmesine rağmen hâlâ somut bir ilerleme kaydedemeyen Filistin'in, İsrail'le kesilen barış görüşmelerine yakın zamanda başlaması olası görünmüyor.