Filistin seçimleri Gazze'yi kapsamayacak

Filistin Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara göre Filistin bölgesindeki yerel seçimler sadece Batı Şeria'da yapılabilecek. El Fetih yönetimindeki Batı Şeria ile radikal dinci Filistin örgütü Hamas'ın kontrol ettiği Gazze Şeridi'nde son kez 2006 yılında birlikte oy kullanılmıştı. 8 Ekim'de yapılması öngörülen ancak ertelenen yerel seçimler için yeni bir tarih belirlenmedi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih'in hazırladığı aday listesine Hamas'ın itiraz etmesi oylamanın ertelenmesine yol açmıştı. Hamas'ın siyasi amaç güttüğü gerekçesiyle eleştirdiği mahkeme, oylamanın Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Gazze Şeridi dışındaki bütün idari bölgelerde yapılmasına hükmetti. Seçim kurulunun 4 hafta zarfında tayin edeceği yeni oylama tarihi Filistin kabinesi tarafından açıklanacak.

Hamas mahkeme kararını tanımıyor

2006 yılındaki oylamada Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sürpriz şekilde zafere ulaşması Filistinliler arasında bölünmeye yol açmış ve Hamas 2007 yılında Gazze Şeridi'ne tamamen hâkim olmuştu.

Filistin yerel seçimleri İsrail'in 1967 savaşında ele geçirdikten sonra ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yapılmayacak. Doğu Kudüs'ün ilhakı devletler topluluğunca tanınmamıştı. Filistinliler Doğu Kudüs'ün Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kurulacak bağımsız Filistin devletinin başkenti olmasını talep ediyor.

Hamas sözcüsü Ebu Zuhri, mahkemenin yerel seçimleri iptal kararını tanımadıklarını ve diğer gruplarla karara karşı alınacak önlemleri istişare edeceklerini söyledi.

Son yerel seçimler 2012 yılında Batı Şeria'daki 350 beldenin küçük bir bölümünde yapılabilmiş ve Hamas seçim sonuçlarını tanımadığını duyurmuştu.

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DW, dpa, Reuters/AG, BK