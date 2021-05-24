Filistin Sağlık Bakanı: İsrail 11 günde Gazze'deki sağlık personeline yönelik 89 ihlalde bulundu

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sağlık personeline karşı 89 ihlal gerçekleştirdiğini kaydetti.

Keyle, Ramallah'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki sağlık merkezlerini hedef aldığını, ambulans ve ekiplerin çalışmalarını engellediğini belirtti.

İsrail'in ayrıca yaralıların sağlık kuruluşlarına ve hastaların yeni tip Koronavirüs merkezlerine erişimini de engellediğine dikkati çeken Keyle, "Bakanlık, sağlık merkezleri ve ambulans ekiplerine yönelik 89 ihlal tespit etti. Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılarda iki doktor hayatını kaybetti, bir doktorun durumu ağır olmak üzere çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı." dedi.

Yapılanların uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin açıkça ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Keyle, İsrail'in Beyt Hanun, Şifa, Endonezya hastaneleri, Hale eş-Şeva, Er-Rimal başta olmak üzere bazı sağlık merkezlerini de bombaladığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların ikinci gününden itibaren hazır olmalarına rağmen İsrail'in Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve kan üniteleri girişine sadece cumartesi günü izin verdiğini anlatan Keyle, "Batı Şeria hastaneleri yaralıların bir kısmını karşılamaya hazır. Mısır ve Ürdün de aynı şekilde." diye konuştu.

Keyle, "İşgal altındaki Kudüs'teki hastanelerde İsrail ordusunun Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin yanı sıra Kudüs'ün kasaba ve mahallelerindeki vatandaşlara yönelik saldırıları sonucunda yaralanan 400'den fazla yaralı tedavi görüyor. Bunlardan 22'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kudüs hastanelerindeki yaralıları ziyaret ettiğini belirten Keyle, bu ziyarette yaralıların sayısının çok olması ve yaralanmaların vücutların üst kısımlarında olması nedeniyle "İsrail güçlerinin öldürmek kastıyla ateş açtıklarını fark ettiklerini" söyledi.