-FİLİSTİN ROKETLERİNE "DEMİR KUBBE"Lİ ÖNLEM TEL AVİV (A.A) - 20.07.2010 - İsrail'in kısa ve orta menzilli füze saldırılarına karşı geliştirdiği "Demir Kubbe" füze savunma sisteminin, nihai testleri başarıyla tamamladığı ve sistemin önümüzdeki Kasım ayında sınır bölgelerine yerleştirilmesinin planlandığı açıklandı. İsrail Savunma Bakanlığı, füze savunma sisteminin saldırı roketlerini yok ederken çekilen görüntülerini yayınladı. Bu görüntülerde, ilk kez eş zamanlı atılan çoklu roketlerin sistem tarafından başarıyla durdurulduğu görüldü. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, kasım ayında faaliyete geçirilecek iki batarya, taşınabilir çekicilerle, İsrail sınırlarında herhangi bir bölgeye kolayca yerleştirilebilecek. Sistemin, Filistinliler'in roket saldırılarına karşı Gazze ile İsrail arasındaki sınıra konuşlandırılması öngörülüyor. İsrail devlet kuruluşu Rafael'in ürettiği "Demir Kubbe" füze savunma sistemi, 5 ile 70 kilometre menzilli roketlere ve aynı zamanda havanlara karşı da etkili. Füze sisteminin maliyeti de ülkede tartışma konusu oldu. Demir Kubbe sisteminin güvenlik açısından kendisini ispatladığı söylense de her bir atışın 50 bin dolara malolması eleştirilere yol açtı. Filistin'den atılan basit roketlerin 100 dolara, Grad füzelerinin ise 8 bin dolara malolduğunu belirten analistler, İsrail'in daha az maliyetli bir savunma sistemi üretebileceğini savunuyor. Rafael yetkilileri, bu eleştirilere karşılık, sistemin sadece meskun mahaller üzerine düşmesi muhtemel roketleri imha etmek üzere programlandığını belirtti. Sistem, "tanımlama" ve "atış" olmak üzere iki aşamada işleyecek. İlk aşamada, radarların roket veya füze atıldığını tespit edecek. İkinci aşamada da füzeyi durdurup durdurmama kararı verilecek. Sistemin hafızası, roketin hedefine göre meskun bir bölgeye düşeceğini belirlerse , Demir Kubbe sistemi, füzeyi imha için gereken atışı yapacak. ABD Başkanı Barack Obama, mayıs ayında İsrail'in füze savunma sistemine destek için Amerikan kongresinden 205 milyon dolar istemişti.