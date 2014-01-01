Filistin'in Prag büyükelçisi, evinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki Filistin Büyükelçisi Cemil el-Cemal'in evinde meydana gelen patlama sonucunda öldüğü açıklandı.

Associated Press'in geçtiği habere göre, Filistin Prag Büyükelçisi Cemil el-Cemal'in Suchdol semtindeki apartman dairesinde patlama meydana geldi. Filistin Büyükelçiliği sözcüsü Nebil El-Fahel, yaptığı açıklamada, patlamanın olduğu sırada ailesiyle birlikte olan el-Cemal'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Prag yangın söndürme ve kurtarma teşkilatı sözcüsü Jirina Ernestova, 56 yaşındaki el-Cemal'in tıp görevlilerince uykuda tutulduğunu kaydetti. Ancak doktorların müdahalesine rağmen Filistin Büyükelçisi kurtarılamadı.

Patlamaya neyin neden olduğu konusunda henüz bir açıklamada bulunulmadı.'in evinde meydana gelen patlama sonucunda öldüğü açıklandı.



Associated Press'in geçtiği habere göre, Filistin Prag Büyükelçisi Cemil el-Cemal'in Suchdol semtindeki apartman dairesinde patlama meydana geldi. Filistin Büyükelçiliği sözcüsü Nebil El-Fahel, yaptığı açıklamada, patlamanın olduğu sırada ailesiyle birlikte olan el-Cemal'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Prag yangın söndürme ve kurtarma teşkilatı sözcüsü Jirina Ernestova, 56 yaşındaki el-Cemal'in tıp görevlilerince uykuda tutulduğunu kaydetti. Ancak doktorların müdahalesine rağmen Filistin Büyükelçisi kurtarılamadı.

Patlamaya neyin neden olduğu konusunda henüz bir açıklamada yapılmadı..