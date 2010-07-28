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Dünya

FİLİSTİN ÖRGÜTLERİNDEN ABBAS'A ÇAĞRI ŞAM (A.A)

28 Temmuz 2010 03:00

-FİLİSTİN ÖRGÜTLERİNDEN ABBAS'A ÇAĞRI ŞAM (A.A) - 28.07.2010 - Hamas örgütü ile Suriye'nin başkenti Şam'da üslenen radikal Filistinli diğer 8 örgüt, Filistin lideri Mahmud Abbas'a İsrail ile doğrudan görüşmeleri reddetmesi çağrısında bulundu. Şam'da yapılan ortak açıklamada, doğrudan görüşmelerin, "İsrail'in devam eden saldırgan politikaları, yerleşim yerleri inşaları ve Gazze Şeridi'ne ablukası" nedeniyle Filistin davasına zarar vereceği savunuldu. AP ajansı önceki gün, ele geçirilen bir Filistin belgesine göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın temsilcisinin Filistinlilere, İsrail ile doğrudan barış görüşmelerine başlanması için baskı yaptığını duyurmuştu. Filistin lideri Abbas daha önce, Aralık 2008'de kesilen görüşmelere İsrail Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü kapsayan bir Filistin devleti düşüncesini ve bu bölgelerdeki bütün Yahudi yerleşim birimleri inşasını dondurmadan yeniden başlamayacağını açıklamıştı.

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