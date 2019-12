-Filistin Ödülü Başbakan Erdoğan'a NABLUS (A.A) - 25.10.2011 - "Filistin Mükemmeliyet ve Yaratıcılık Uluslararası Ödülü", Filistin halkına ve davasına katkı ve desteklerinden dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki El Neceh Üniversitesi'nde düzenlenen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde yapılan, Başbakan Selam Feyyad'ın da katıldığı törende verilen ödülü, Başbakan adına Kudüs Başkonsolosu, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar aldı. Ödül, 2007 yılında Filistinli işadamı ve hayırsever Sabih El Masri tarafından, Filistin toplumunun geliştirilmesine yönelik önemli başarılara imza atan kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla başlatılmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ödül töreni nedeniyle gönderdiği mesajında, söz konusu ödülü "ülkem ve milletim adına büyük bir memnuniyetle alıyorum" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti. Başbakan Erdoğan, "Filistin davasının ayaklar altına alınmak istenen insanlık onurunu dik tutma ve ayağa kaldırma mücadelesi" olduğunu vurgulayarak, mesajında, "Bu dava sadece Filistin'in ve Filistinlilerin değil; adaletten, hak ve özgürlükten yana olan, hangi inanca sahip olursa olsun insani değerleri savunan her insanın davasıdır" ifadelerine yer verdi. Başbakan, mesajında şunları dile getirdi: "Şundan emin olunmalıdır ki Filistin ve kardeş Filistin halkı bu mücadelesinde asla yalnız değildir ve asla da yalnız kalmayacaktır. Türkiye ve Türk insanı her zaman Filistin'in ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." Filistinlilerin devlet olarak tanınma yolundaki "haklı taleplerini" de gönülden desteklediğini dile getiren Başbakan Erdoğan, "Filistin'in BM üyesi olarak uluslararası camiada hak ettiği yeri bir an önce almasını temenni ediyorum. Filistinli kardeşlerimiz özlemini çektikleri devletlerine artık kavuşmalıdır" ifadelerini kullandı. Törende bir konuşma yapan ve ödülü Kudüs Başkonsolosu Torunlar'a veren Feyyad, Filistin halkına ve davasına verdiği güçlü destekten dolayı Başbakan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. Feyyad, Van ve çevresinde meydana gelen depremden dolayı üzüntülerini de aktararak, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı deprem felaketi nedeniyle, depremin kurbanları için taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar ve Türk halkına başsağlığı diledi. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Torunlar ise, ödülün daha önceki yıllarda Filistin'e değişik dallarda başarılar kazandıran Filistinli kişilere verildiğini hatırlatarak, bu yıl ilk kez uluslararası şahsiyetlere de ödül verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Torunlar, Ödül Komitesi'ninse ödülü, diğer bazı adaylar arasından oy birliğiyle, Başbakan Erdoğan'a verilmesini kararlaştırıldığını anlattı. Filistin halkına katkılarda bulunmuş, onların sorunlarına duyarlık göstermiş kişilere ödülün verilmesinin öngörüldüğünü belirten Torunlar, "Gerekçesine baktığımızda, Sayın Başbakanımız hem bölgede hem de küresel düzeyde bir dünya lideri olma vasfıyla ve bu vasfıyla Filistin halkının içinden geçmekte olduğu dönemde insan onuruyla ve ulusal duruşuyla, hiçbir şekilde sözünü esirgemeden, haksızlıkları en açık şekilde vurgulayarak, Filistin halkının davasını en üst düzeyde tutan tutumu dolayısıyla bu ödüle layık görülmüştür" dedi.