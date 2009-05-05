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Dünya

Filistin: 'Netanyahu'nun teklifi çelişkili'

05 Mayıs 2009 17:01

Filistin Yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış sürecine ilişkin "yeni yaklaşım" açıklamasının çelişkili olduğunu bildirdi.

Netanyahu'nun ABD'deki İsrail yanlısı lobiye yaptığı konuşmayı değerlendiren Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, "Netanyahu'nun American Israel Public Affairs Comittee'de yaptığı açıklamalar çelişkili ve yetersiz" dedi.

Ebu Rudeyna, Netanyahu'nun, "siyasi, güvenlik ve ekonomik olmak üzere 3 yoldan ön koşulsuz olarak barış müzakerelerine başlamaya hazır olduğu" yönündeki sözlerine atıfta bulunarak, "Samimi bir yaklaşım, iki devletli çözümü ve yerleşim inşasına son vermeyi kabul ederek anlam bulur. Uluslararası kararlara uygun düşmeyen her türlü düzenleme kabul edilemez" dedi.

Filistinli müzakereci Erakat da, Filistin Yönetiminin eski Başbakan Ehud Olmert hükümetiyle ulaşılan noktalardan hareketle barış müzakerelerinin yeniden başlamasını istediğini belirtti ve Netanyahu'yu, Amerikan yönetimine karşı kelimelerle oynamakla suçladı.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas ise Netanyahu'yu dünya kamuoyunu kandırmaya ve Gazze işgali sırasında işlediği suçları örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

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