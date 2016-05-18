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Dünya
Deutsche Welle

Filistin Müzesi'nin tek eksiği eserleri

Ramallah'ın kuzeyinde inşa edilen Filistin Ulusal Müzesi'nin açılışı bugün yapılacak. Ancak müzenin tek bir eksiği var: Eserleri.

18 Mayıs 2016 16:31


Batı Şeria'da 3 bin metrekarelik alana inşa edilen ve yapımı 24 milyon dolara mal olan Filistin Ulusal Müzesi, Filistin sanatı, tarihi ve kültürünün sergileneceği en büyük müze konumunda. Tasarımı İralandalı mimarlık bürosu Heneghan Peng tarafından yapılan müzenin inşaat masrafları ise Filistinli sivil toplum kuruluşu olan Refah Birliği tarafından karşılandı.

Müzenin direktörü Mahmud Havari, Ramallah'taki açıklamasında, müzenin 'kendi ülkelerinin geniş bir kısmında parçalara ayrılmış, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Filistinlilerin' birliğine hizmet etmesinin amaçlandığını söyledi. Direktör, "Filistin kültürü ve kimliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi. Müzenin bugün Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın da katılacağı bir törenle açıklaması planlanıyor.

Ekime kadar boş

Ancak müze ekim ayına kadar boş kalacak. "Never-part" adlı ilk serginin ekim ayında ziyarete açılması planlanıyor. Sergide, Filistinliler için duygusal değeri olan objelerin sergilenmesi bekleniyor. Daha sonra ise dönüşümlü sergilerde, Filistinlilerin son 200 yıllık tarih, kültür ve toplumunun ele alınması hedefleniyor. Müzenin, 1948 yılındaki İsrail'in kuruluşundan sonra yaşadığı kaçış ve sürgünü de işlemesi bekleniyor.

Müzenin kurulmasında emeği geçen galerici Jack Persekian, 2014 yılında Alman 'Die Zeit' gazetesine verdiği mülakatta, "Biz burada normal koşullar altında yaşamıyoruz" demişti. Persekian, "Zor zamanlarda insanlar temel ihtiyaçlarına yoğunlaşıyor. Para kazanmaları, ailelerini geçindirmeleri, hayatta kalmaları gerekiyor. Sanat için zaman ve alan kalmıyor. Dünyanın her yanında bu böyle" şeklinde konuşmuştu. Ancak Persekian'a göre, sanat radikalleşmeye karşı önemli bir araç. Persekian, "Biz burada tek taraflı bakış açıları ile çevrelerini etkilemeye çalışan hareketlerle çevriliyiz. Farklı düşünenleri reddediyorlar. Sanat buna verilecek güçlü bir yanıt, çünkü sanat çeşitliliği savunuyor" diyor.

16 yıl sürdü

Filistin topraklarında bir müzenin kurulması fikri ilk olarak 1997 yılında ortaya atılmıştı, ancak inşaat başlayana kadar 16 yıl geçmesi gerekti. Müzenin inşaatının başladığı dönemde direktör olarak görev alan Jack Persekian, iç görüş ayrılıkları nedeniyle 2015 yılında görevinden ayrıldı.

Filistin İstatistik Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, dünya genelinde 12 milyon Filistinli yaşıyor. bunların yarısından fazlasının ise Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve İsrail'de ikamet ettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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