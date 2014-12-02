Filistin memnun İsrail tepkili



Fransa Meclisi'ndeki oylamada, 339 milletvekili “evet” oyu kullanırken, 151 milletvekili de “hayır” oyu verdi. Kabul edilen tasarıda Fransa hükümeti, 'Ortadoğu sorununda kesin çözüme ulaşabilmenin bir yolu olarak Filistin devletini tanımaya' çağrıldı.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin sunduğu tasarı, hükümeti bağlamıyor. Sembolik anlam taşıyan kararla İsrail hükümetine barış sürecinde daha fazla baskı yapılması öngörülüyor.

Filistin'in tanınması yönündeki karar, İsrail'in tepkisine yol açtı. İsrail hükümeti, kararın bölgeye yanlış bir mesaj göndereceği ve barışa doğru giden yolda terse etki yapacağını açıkladı.

İsrail Paris Büyükelçiliği ise “İsrail, Ulusal Meclis'teki oylamanın İsrail ve Filistinliler arasında bir anlaşma sağlanması olasılığını azaltacağına inanıyor” açıklamasını yaptı. Çatışmanın çözümünün tek taraflı ya da üçüncü bir tarafın alacağı önlemlerle değil, sadece taraflar arasında dürüst ve doğrudan müzakerelerle sağlanabileceği kaydedildi.

Filistin ise karardan duyduğu memnuniyeti iletti ve Paris'in meclis oylamasından çıkan kararı uygulamaya koymasını istedi.

İsveç'te eylül ayında yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış, İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Batılı ülke olmuştu. İsrail karara tepkisini, büyükelçisini geri çağırarak ortaya koymuştu.

İspanya Meclisi'ndeki oylamada da Filistin devletinin tanınması konusunda "bağlayıcılığı olmayan" bir tasarıya "evet" oyu çıkmıştı. İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan önergeyi ekim ayında kabul etmişti.