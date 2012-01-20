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Dünya

Filistin Meclis Başkanı tutuklandı RAMALLAH (A.A)

20 Ocak 2012 01:34

-Filistin Meclis Başkanı tutuklandı RAMALLAH (A.A) - 19.01.2012 - Hamas yetkilileri, Filistin Meclis Başkanı'nın İsrail askerleri tarafından tutuklandığını açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle adını vermek istemeyen bir Hamas yetkilisi, Meclis Başkanı Abdülaziz Duveyk'in Ramallah yakınlarında tutuklandığını kaydetti. İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayında da Batı Şeria'da askerler tarafından alıkonulan Duveyk, 2006 yılında da Hamas yetkilileri ile tutuklanmış, 2009 yılında serbest bırakılmıştı.

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