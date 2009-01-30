Filistin lideri Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas haftaya Türkiye'ye geliyor. Abbas'ın 7 Şubat'ta Ankara'da olacağı belirtildi.





Cumhurbaşkanı Gül, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. Gül, Abbas'ın geliş tarihinin ilk aşamada 7 Şubat olarak planlandığını da belirtti.



Dünya Ekonomik Forumu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Peres arasında yaşanan tartışmanın ardından bugün Gazze'de Erdoğan'a destek için bir miting düzenleneceği belirtildi.



Hamas da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" oturumundaki tepkisini ve paneli terk etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

