T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Filistin lideri Abbas'tan ABD'ye Kudüs tepkisi: Hiçbir barış planınızı kabul etmeyeceğiz

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla "dürüstlüğünü yitiren" bir arabulucuya dönüştüğünü söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından ABD tarafından önerilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, "ABD bundan böyle barış sürecinde dürüst olmayan bir arabulucudur. ABD tarafından önerilecek hiçbir planı kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kudüs'ü başkent ilan etme kararına karşı oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da kınadı.

Dün BM Genel Kurulu'nda, Trump'un tek yanlı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını fiilen geçersiz kılan bir karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti.

128 oyla alınan kararın bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da basın toplantısında ülkesinin İsrail ve Filistin'in yan yana ve barış içinde yaşayacağı "iki devletli çözüm" fikrine hala bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, Fransa'nın "zamanı geldiğinde" Filistin devletini, hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacağını da söyledi.

Bugün Filistin topraklarında ABD'nin kararından sonra başlayan gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Paris Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFilistinYönetimi Başkanı Mahmud Abbas ABD KudüsYönetimi Başkanı Mahmud Abbas KudüsABDAbbasBirleşmiş MilletlerKudüsABD Başkanı Donald TrumpBM Genel Kurulu TrumpFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24