Filistin lideri Abbas, Peres’in cenaze törenine katılıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Cuma günü düzenlenecek cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Cuma günü Kudüs’teki Herzl Tepesi Mezarlığı’nda devlet töreniyle toprağa verilecek Peres’in cenazesine katılacak isimler şöyle:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ABD Başkanı Barack Obama, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Başbakanı Angela Merkel, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vējonis, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Hollanda Kraliçesi Beatrix ve Başbakanı Mark Rutte, İsviçre Cumhurbaşkanı Johann Schneider Ammann, İngiltere Başbakanı Therea May, Galler Prensi Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu."

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Peres’in ailesine taziye mektubu göndermişti. Fakat cenazeye katılıp katılmayacağı netleşmemişti.