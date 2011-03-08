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Dünya

FİLİSTİN JESTİNE İSRAİL'DEN TEPKİ TEL AVİV (A.A)

08 Mart 2011 23:43

-FİLİSTİN JESTİNE İSRAİL'DEN TEPKİ TEL AVİV (A.A) - 08.03.2011 - İsrail, İngiltere'nin ülkesindeki Filistinli diplomatik temsilcilerin statüsü delegasyondan misyon düzeyine yükseltmesine tepki gösterdi. İsrail basınına göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor, İngiltere'nin hareketini "yardımcı olmayacak bir önlem" olarak değerlendirdi ve "Doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını kabul etmeyen Filistinlilerin bir taraftan da bu tür jestler almaları, onların bu ret politikalarını güçlendirir" diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Avam Kamarasındaki açıklamasında, ''Filistin yönetimine yaptığımız yardımın ve çalışmalarımızın önemine bakarak, Londra'daki Filistin delegasyonunun statüsünü misyon düzeyine çıkarıyor, diğer ülkelere katılıyoruz'' demişti. İngiltere, böylece Fransa, İspanya, İrlanda ve Portekiz örneklerini izlemiş oldu.

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