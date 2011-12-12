-Filistin İsrail'in görüşme teklifini yine reddetti KUDÜS (A.A) - 11.12.2011 - İsrail, Filistin'e yüz yüze barış görüşmesi teklifinde bulunduğunu ancak Filistin'in teklifi reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Mark Regev, ABD, AB, BM ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün Çarşamba günü bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Filistin'e görüşme yapma teklinde bulunduklarını söyledi. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, yeni Yahudi konutlarının inşaatı ile ilgili tartışmalar üzerine bir yıl önce dondurulmuştu. Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konutların inşaatını durdurmadığı sürece barış görüşmelerine katılmayacağını açıklamıştı. Söz konusu talebi reddeden İsrail ise barış görüşmelerinin ön koşulsuz yürütülmesini gerektiğini savunuyor.