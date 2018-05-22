Filistin, İsrail'i Lahey'e şikâyet etti

Filistin Yönetimi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşimleri ile savaş suçlarını Lahey’e taşıyor.

Filistin Yönetimi’nin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail’in yerleşim politikaları ile ilişkili insan hakları ihlallerini soruşturmasını talep etti.

ABD’nin Doğu Kudüs’te 1967’den bu yana devam eden İsrail işgalini ve Doğu Kudüs’in Filistinlilere BM tarafından vaat edilen bağımsız devletin başkenti olmasını hiçe sayması ile bölgede gerilim yükselmişti. Kudüs’ün tamamını İsrail’in başkenti olarak tanıyan Washington’ın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması üzerine Filistinlilerin düzenlediği protestolarda, İsrail askerlerinin ateşi sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bine yakın kişi yaralanmıştı.