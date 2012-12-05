Filistin, İsrail'i BM'ye şikayet etti!

İsrail'in yeni yerleşim planları Filistin lideri Mahmud Abbas'ı harekete geçirdi. Abbas, "İsrail yönetimi Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri inşasını durdurmazsa, bu barış istemediği anlamına gelir" dedi, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etti.

İsrail, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de 'gözlemci devlet' statüsü kazanmasından sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3 bin konutluk yeni yerleşim yeri kurma kararı almıştı.

Bu kararın ardından Filistin lideri Abbas, Tel Aviv yönetimini durdurmak için harekete geçti. Abbas, BM ve BM Güvenlik Konseyi ile iletişime geçerek, durumun takip edilmesini istedi.

Ayrıca BM'ye gönderilen bir mektupla da, İsrail "savaş suçu" işleme planları yapmakla suçlandı, Tel Aviv yönetiminin sorumlu tutulması istendi.

İsrail ise geri adım atmıyor.

Netanyahu hükümetinin yine Doğu Kudüs'te bin 700 konutluk yeni bir yerleşim birimi kurmayı planladığı, projenin onay çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtiliyor. (cnnturk.com)