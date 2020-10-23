Filistin, İsrail ve Sudan arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı

Filistin, İsrail ve Sudan arasında varılan ilişkileri normalleşme anlaşmasını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Bahreyn'in ardından Sudan'ında İsrail ile ilişkilerini tamamen normalleştireceğini duyurmuştu. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Sudan'ın arasındaki anlaşmanın kınadığını ve reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin halkının meşru menfaatlerini ve haklarını korumak için gerekli kararları alacağına vurgu yapılırken, anlaşmanın Arap Birliği kararlarına, Arap Barış Girişimi'ne ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1515 Kararına aykırı olduğu ifade edildi.

Filistin halkı ve Filistin davası adına kimsenin konuşma hakkı olmadığını vurgulanırken, adil bir barış için İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeyi sonlandırması ve 1967 sınırlarına geri çekilmesi gerektiği açıklandı. (İHA)

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