Filistin Interpol'e üye oldu

Filistin Yönetimi'nin, Uluslararası Polis Teşkilatı’na (Interpol) üyeliği kabul edildi. Interpol’un Twitter hesabından Çarşamba günü yapılan duyuruda, “Yeni üye ülkeler Filistin devleti ve Solomon Adaları’yla Interpol’ün üye sayısı 192 oldu” denildi.

Başlıca görevi uluslararası yakalama kararları yayınlamak olan Interpol başta terörizm ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede üye ülkelerin işbirliğini sağlıyor.

Karara İsrail yönetimi tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in üyeliğiyle ilgili oylamayı erteletmek için çaba sarf ediyordu. İsrail, Filistin’in 2016’da yaptığı başvurunun reddedilmesi için yoğun bir diplomatik baskı uygulamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, suçlularla mücadele ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme konusunda verdikleri sözü tutacaklarını söyledi. Maliki, Interpol üyelerinin Filistin’in kanuni yaptırım kapasitesine duydukları güvenin kendileri için bir zafer olduğunu kaydetti.

İsrail’in Diplomasi Bakan Yardımcısı Michael Oren ise Twitter hesabından Interpol’un kararını eleştirdi. Oren, geçmişin teröristlerini öven, bugünküleri de kınamayı reddeden Filistin’i kabul ederek Interpol’ün dünyayı daha güvensiz bir yer haline getirdiğini ifade etti.

Çevre Koruma Bakanı Zeev Elkin ise İsrail’in Filistinlilerin çalışma izni ile Filistinli liderlerin giriş-çıkış ve seyahat izinlerini iptal etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Interpol üyeliğine kabul edilmesiyle Filistin’in kırmızı bültenle arama ve uluslararası yakalama talebinde bulunabileceğine yer verildi.

İsrail, Filistin’in her türlü uluslararası örgüte üyeliğini engellemek için sürekli bir lobi faaliyeti yürütüyor. Filistin’in 2011’de UNESCO’ya üye olmasının ardından İsrail ve ABD örgüte sağladığı bağışları dondurmuştu. 2012’de Birleşmiş Milletler’de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsünü elde eden Filistin’in tam üyelik çabası henüz sonuç vermedi. Ancak bu statü ülkeye başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun kapısını açtı.

Reuters/dpa/AFP/GY/HS

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