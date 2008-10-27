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Dünya

Filistin ilk milli maçını yaptı

Filistin milli takımı ilk kez kendi evinde uluslararası bir maç yaptı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Ürdün-Filistin dostluk maçı 1-1 berabere biterken karşılaş

27 Ekim 2008 02:00

Filistin Milli Takımı ilk kez kendi evinde uluslararası bir maç yaptı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Ürdün-Filistin dostluk maçı 1-1 berabere biterken karşılaşmayı Devlet Başkanı Abbas ve FIFA Başkanı Blatter de izledi.

İsrail'in gölgesinde izole hayat yaşayan Filistinliler dün bir futbol maçıyla ilk kez “dünyada biz de varız” dedi. Filistin futbol takımı uzun süren çabalar sonucu FIFA'dan alınan özel izinle kendi evinde Ürdün'le dostluk maçı yaptı.

1-1 berabere biten tarihi maçı onbinlerce Filistinli ile Devlet Başkanı Mahmud Abbas, FIFA Başkanı Joseph Blatter ve Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub da izledi. Filistinliler geçmişte, güvenlik ve tesis yetersizliği nedeniyle milli maçlarını ülke dışında, daha çok da Ürdün'de oynuyordu. Maç, Filistin topraklarındaki, uluslararası maçlar için gerekli koşullara sahip ilk stat olan Batı Şeria'daki 6 bin kişilik El-Ram stadyumunda yapıldı. 

El Fetih, Hamas işbrliği 

Milli takımda, hem El Fetih yönetimi altında bulunan Batı Şeria'dan, hem de Hamas yönetimindeki Gazze'den futbolcular yer alıyor. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı olan General Cibril Racub'un liderliğindeki futbol federasyonu, 8 yıldır, Filistin 'İntifada'sı başladığından beri ara verilen birinci lig maçlarını geçen ekim ayında yeniden başlattı. Maçlar Suudi ART kanalı tarafından Arap ülkelerinde yayımlanıyor.

Türk hakem yönetti

Maçı, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti, yardımcılıklarını Bülent Gökçü ve Bahattin Duran yaptı. Dördüncü hakem de Hüseyin Göçek'ti. Hakemler Romanya üzerinden İsrail'e, ardından Filistin'e geçti. Tarihi maçı binlerce Filistinli coşkulu tezahüratlar eşliğinde izledi. Başlama vuruşuyla birlikte stattan 'Filistin' sesleri yükselirken, maç bittiğinde ise rakip takımın tarafları birbirini tebrik ederek ayrıldı.

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