T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin ilk kez BM'de oy kullandı

BM Genel Kurulu tarafından geçen yıl 'gözlemci devlet statüsü' verilen Filistin Devleti, Birleşmiş Milletler'de ilk kez oy kullandı

19 Kasım 2013 01:47

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından geçen yıl "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü tanınan Filistin devleti, BM'de ilk kez oy kullandı. 
Birleşmiş Milletler sisteminde yer alma ve İsrail 'in illegal yerleşimlerini durdurma için uzun süredir BM'de çaba harcayan Filistin, bugün önemli bir adım daha attı. 
BM Genel Kurulu'nda, eski Yugoslavya topraklarında 1991'den sonra gerçekleşen uluslararası hukuk ihlallerini kovuşturan Uluslararası Mahkeme'ye (ICTY) üye seçimi yapıldı. 
Üç yargıcın yarıştığı seçimlerde ICTY'nin yapısı gereği üye olmayan gözlemci devletlere de oy hakkı tanındı. Bu doğrultuda BM'ye üye 193 ülkenin yanısıra geçen yıl "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanan Filistin Devleti de oy kullandı. 
Filistin adına önemli bir dönüm noktası olan oylamada, Filistin'in ilk BM oyunu BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur kullandı.

ETİKETLER

filistinbmbirleşmiş milletler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24