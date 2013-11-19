Filistin ilk kez BM'de oy kullandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından geçen yıl "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü tanınan Filistin devleti, BM'de ilk kez oy kullandı.

Birleşmiş Milletler sisteminde yer alma ve İsrail 'in illegal yerleşimlerini durdurma için uzun süredir BM'de çaba harcayan Filistin, bugün önemli bir adım daha attı.

BM Genel Kurulu'nda, eski Yugoslavya topraklarında 1991'den sonra gerçekleşen uluslararası hukuk ihlallerini kovuşturan Uluslararası Mahkeme'ye (ICTY) üye seçimi yapıldı.

Üç yargıcın yarıştığı seçimlerde ICTY'nin yapısı gereği üye olmayan gözlemci devletlere de oy hakkı tanındı. Bu doğrultuda BM'ye üye 193 ülkenin yanısıra geçen yıl "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanan Filistin Devleti de oy kullandı.

Filistin adına önemli bir dönüm noktası olan oylamada, Filistin'in ilk BM oyunu BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur kullandı.