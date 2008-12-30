Filistin ile dayanışma mitingi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Filistin'le Dayanışma Mitingi", 4 Ocak Pazar günü Çağlayan Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sadrettin Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze ile dayanışma içinde olmak ve İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek mitinge, 60 civarında sivil toplum örgütünün destek verdiğini söyledi.



Karaduman, mitinge Filistin'den hükümet temsilcilerini de davet ettiklerini, onların katılamamaları halinde Filistin hükümetinin görevlendirdiği yurt dışı temsilciliklerden bir görevlinin katılacağını belirtti.



Mitingte Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşacağını ifade eden Karaduman, hedeflerinin Çağlayan Meydanı'nda bir milyon kişiyi aşmak olduğunu vurguladı.



Karaduman, "Tüm siyasi partileri, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve resmi kuruluşları mitinge katılmaya çağırıyoruz. Gelin bu mitinge katılarak Filistin'e destek verelim. İsrail, saldırılarına karşı dünyadan hiçbir ses gelmeyince daha çok vuruyor. Hep beraber İsrail'i protesto edelim, onları uyaralım" dedi.



Mitingin Arap televizyon kanalları El Cezire ve El Arabi tarafından canlı yayımlanacağını kaydeden Karaduman, mitingin saat 12.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

