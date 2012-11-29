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Dünya

Filistin için BM'de kritik oylama

Filistin, BM Genel Kurulu'nda yarınki oylamada kabul edilmesi beklenen ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüyle uluslararası arenada hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

29 Kasım 2012 01:32

 

Filistin, yarın BM Genel Kurulu'nda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da konuşma yapacağı "Filistin Sorunu" başlıklı oturumda halen "gözlemci kuruluş" olan statüsünü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne çıkarmaya hazırlanıyor.
 
Şimdiye kadar 132 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığı göz önüne alındığında, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü için yapılacak oylamanın, tasarı için red oyu kullanacağını açıklayan üyelere rağmen olumlu sonuçlanması bekleniyor.
 
Tam üye olmasa bile "gözlemci devlet" statüsü, Filistin'in artık BM'de bir devlet olarak kabul edilmesi anlamına gelecek. 
 
 

Davutoğlu, Abbas'la görüştü

 
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylama öncesi New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü.
 
Görüşmede ''İnşallah Filistin, BM Genel Kurulu'nda 'üye olmayan devlet' statüsüyle devlet niteliği kazanmış olacak'' ifadelerini kullanan Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki en kısa zamanda tam devlet statüsüyle Filistin bayrağı BM'de dalgalanacaktır'' dedi.
 
 

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki

 
 
Maliki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, kendilerine verdiği destek dolayısıyla Davutoğlu'na teşekkür etti.
 
Oylamadan sonra yaptırımların kaldırılması için adımlar atacaklarını belirten  Maliki, 'Sayın kardeşim Davutoğlu, bu önemli ve tarihi günde bizleri yalnız bırakmadı'' dedi.
 
Maliki, Genel Kurul'daki oylamadan sonra kutlamayı da Türkevi'nde yapacaklarını söyledi.
 
 

Yunanistan'dan evet oyu

 
 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Toplantıda Filistin'in ''gözlemci ülke'' başvurusunda ''evet'' oyu kullanacağı belirtildi.
 

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