Filistin için BM'de kritik oylama

Filistin, yarın BM Genel Kurulu'nda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da konuşma yapacağı "Filistin Sorunu" başlıklı oturumda halen "gözlemci kuruluş" olan statüsünü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar 132 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığı göz önüne alındığında, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü için yapılacak oylamanın, tasarı için red oyu kullanacağını açıklayan üyelere rağmen olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Tam üye olmasa bile "gözlemci devlet" statüsü, Filistin'in artık BM'de bir devlet olarak kabul edilmesi anlamına gelecek.

Davutoğlu, Abbas'la görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylama öncesi New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü.

Görüşmede ''İnşallah Filistin, BM Genel Kurulu'nda 'üye olmayan devlet' statüsüyle devlet niteliği kazanmış olacak'' ifadelerini kullanan Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki en kısa zamanda tam devlet statüsüyle Filistin bayrağı BM'de dalgalanacaktır'' dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki

Maliki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, kendilerine verdiği destek dolayısıyla Davutoğlu'na teşekkür etti.

Oylamadan sonra yaptırımların kaldırılması için adımlar atacaklarını belirten Maliki, 'Sayın kardeşim Davutoğlu, bu önemli ve tarihi günde bizleri yalnız bırakmadı'' dedi.

Maliki, Genel Kurul'daki oylamadan sonra kutlamayı da Türkevi'nde yapacaklarını söyledi.

Yunanistan'dan evet oyu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Toplantıda Filistin'in ''gözlemci ülke'' başvurusunda ''evet'' oyu kullanacağı belirtildi.