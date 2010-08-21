-FİLİSTİN HÜKÜMETİ'NİN MÜZAKERE ŞARTI RAMALLAH (A.A) - 21.08.2010 - Filistin Ulusal Özerk Yönetimi (FÖY), ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 2 Eylülde doğrudan müzakerelere başlama teklifini kabul etmekle birlikte, ''İsrail, işgal topraklarında yeni yerleşim birimleri, siteler kurmaktan tümüyle vazgeçmezse müzakereden çekiliriz'' dedi. Açıklamayı, Filistin müzakere heyetlerinin kıdemli başkanı Saib Erakat yaptı. Filistin Kurtuluş Örgütünün üst düzey yetkilisi Yaser Abid Rabbo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya paralel olarak ABD'nin doğrudan müzakere teklifinin kabul edildiğini bildirdi. Filistin'le İsrail arasında doğrudan müzakerelerin, büyük beklenti yaratan 12 yıl önce dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın arabuluculuğunda yapılan Maryland eyaleti ''Çatal Nehir-Çiftlik'' (Wye Plantation) müzakeresinden bu yana en önemli beklentiye sahne olması bekleniyor. Wye Plantation müzakeresi dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Filistin'in büyük önderi Yaser Arafat arasında yapılmıştı. Filistin ile İsrail arasında son doğrudan görüşme teması ise iki yıl önce oldu.