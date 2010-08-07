-FİLİSTİN GAZETELERİNE HAMAS ENGELİ TEL AVİV (A.A) - 08.07.2010 - Gazze'ye ablukayı hafifleten İsrail'in, Batı Şeria'da ve Kudüs'te yayımlanan Filistin gazetelerinin bölgeye girişine izin verdiği ancak Hamas yönetiminin, Filistin gazetelerini Gazze'ye sokmadığı iddia edildi. Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin idari işlerden sorumlu bakanı Hüseyin El Şeyh, İsrail'in dünden başlayarak Filistin gazetelerinin Gazze'ye girişine izin verdiğini bildirdi. Ancak, Kudüs'te basılan El Kudüs gazetesi, Ramallah'ta yayımlanan El Hayat El Cedide ve El Ayyam gazetelerine, Erez noktasından geçmesinden hemen sonra, Hamas güvenlik güçlerince el konulduğu ve Gazze'ye dağıtımına izin verilmediği öne sürüldü. İsrail ile Gazze arasındaki irtibat ofisinden bir yetkili, Hamas'ın, gazetelerin bölgeye sokulmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini söyledi. Batı Şeria'daki Filistin Gazeteciler Sendikası, "gazetelerin dağıtımını engellediği gerekçesiyle" Hamas'ı kınadı ve dağıtıma izin verilmesi çağrısında bulundu. Sendika, İsrail'in izin vermesine rağmen, gazeteleri bir Filistin hükümetinin yasaklamasının "akıl almaz" olduğunu ve gazetelerin bölgeye girmesinin, "ablukayı kırma" yönünde bir çaba olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Hamas ise, resmi internet sitesinden, Batı Şeria'da yayımlanan 3 gazetenin Gazze'ye girişiyle ilgili İsrail yasağını kaldırıldığı yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığı açıklamasını yaptı. Günlük gazetelerin bölgeye erişimine destek verdiğini belirten Hamas, buna ek olarak, Gazze'deki gazetelerin de Batı Şeria'da dağıtılması çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail hükümetinin 20 aydan bu yana Filistin gazetelerinin bölgeye girişini yasakladığına işaret edildi.