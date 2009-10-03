Filistin Ekonomi Bakanı protesto için istifa etti

Filistin Ekonomi Bakanı Bassam Huri, özerk yönetimi protesto için istifa etti.

Kimliğini belirtmeyen bir yakınının açıklamasına göre Bassam Huri, Filistin yönetiminin İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili BM raporuna ilişkin oylamanın ertelenmesini kabul edişini protesto için bugün istifasını sundu. Bakan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'i eleştiren Goldstone Raporu konusunda Filistin heyetini kararlı ve sağlam durmamakla suçladı.

BM İnsan Hakları Konseyi, Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone'nin hazırladığı raporun oylanmasını, dün mart ayına ertelemişti. Raporda İsrail, geçen aralık ve ocak aylarından Gazze'ye karşı giriştiği saldırıda, ''savaş suçu'' işlemekle suçlanıyordu.

Çeşitli gazetelere göre Filistin heyeti, raporu ''dengesiz'' bulan ABD'nin baskısına boyun eğerek raporun oylanmasının ertelenmesini kabul etti.