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Dünya

Filistin Ekonomi Bakanı görevini bıraktı RAMALLAH (A.A)

29 Kasım 2011 21:10

-Filistin Ekonomi Bakanı görevini bıraktı RAMALLAH (A.A) - 29.11.2011 - Filistin Ekonomi Bakanı Hasan Ebu Libde yolsuzlukla suçlandı. Bakan dava süresince görevini bıraktı. Başsavcı Ahmed Mugani, Ebu Libde'nin 12 Aralık'ta yargılanmaya başlayacağını söyledi. Bakan Libde de yaptığı yazılı açıklamada, suçsuz olduğunu savunarak, "Bu yanlış suçlamalara karşı kendisini savunacağını" bildirdi. Mahkeme dosyasına ulaşan iki üst düzey yetkili ise Bakan'ın yolsuzluk, manipülasyon ve dolandırıcılıkla suçlandığını belirtti. Yetkililer, suçlamaların Ebu Libde'nin Filistin Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı olduğu 2008 yılına dayandığını ifade etti. Filistin yasası çerçevesinde, hakkında dava açılan bir bakan görevini bırakmak zorunda. Ebu Libde aklanırsa görevine geri dönebilecek.

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