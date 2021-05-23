Filistin'e destek mesajı veren Hadid kardeşler ve Dua Lipa, New York Times gazetesinde yer alan ilanda hedef gösterildi

"Dünya Değerler Ağı" isimli bir grup tarafından New York Times gazetesinde, daha önce Filistin'e destek mesajları veren şarkıcı Dua Lipa, modeller Bella ve Gigi Hadid'i hedef alan bir ilan yayımlandı. İlanda, ünlü isimlerin Hamas'a karşı sessiz kalarak İsrail'i etnik temizlikle suçladığı iddia edildi. Şarkıcı Lipa, ilana tepki göstererek "Baskı gören insanların yanındayım ve her türlü ırkçılığı reddediyorum" dedi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı grup tarafından New York Times'a verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.

Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı. Ünlü isimlerin Yahudi karşıtı olmakla suçlandığı ilanda İsrail'i etnik temizlikle suçladıkları iddia edildi.

Şarkıcı Dua Lipa, Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak gazete ilanına tepki gösterdi: "Bugün New York Times gazetesinde Dünya Değerler Ağı tarafından paylaşılan ilandaki suçlamaları tamamen reddediyorum. İşte bu, Filistin'deki adımları hem İnsan Hakları İzleme Örgütü hem de İsrailli insan hakları grubu B'Tselem tarafından ayrımcılık ve zulüm olarak nitelendirilen İsrail hükûmetine karşı Filistinli insanların haklarını savunmanın bedeli. Bu duruşu koruyorum çünkü Yahudi, Müslüman, Hristiyan herkesin seçtikleri devlette eşit vatandaş olarak barışçıl bir şekilde yaşama hakkını savunuyorum. Dünya Değerler Ağı, utanmaz bir şekilde yalan üreten kampanyalarında adımı kullanıyor. Baskı gören insanların yanındayım ve her türlü ırkçılığı reddediyorum"