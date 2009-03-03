'Filistin devleti kurulmalı'

Hillary Clinton İsrail'de

NETANYAHU İLE İRAN VE FİLİSTİN'İ KONUŞTU



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ABD Dışişleri Bakanı Clinton’ı ilk İsrail gezisinde çiçeklerle ve samimi bir öpücük ile karşıladı.Hillary Clinton, bugün ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak İsrail'i ilk kez ziyaret etti.Filistin Devleti kurulmasının İsrail'in yararına olduğunu söyleyen Clinton, iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu belirtti.İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile bir basın açıklaması yapan Clinton, Tzipi Livni ile görüşmesinden sonra, İsrail'de yeni hükümeti kurması beklenen Benyamin Netanyahu ile biraraya geldi..Clinton, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşmesinde, İsrail'e de tam desteklerinin sürdüğünü şu sözlerle ifade etti: "ABD herhangi bir İsrail hükümeti ile işbirliğine hazırdır. İsrail halkının demokratik iradesini temsil eden hükümetle, işbirliği yapacağız."Clinton Filistinli militanların İsrail'e roket atışına son vermeleri gerektiğini de söyledi.İsrailli yetkililerin ziyarette Clinton'a, İran'la diyalog süreci başlatması muhtemel Obama yönetimine, İsrail'in Tahran'a ilişkin kırmızı çizgilerini içeren bir dosya sunması bekleniyor.Hillary Clinton, Likud lideri Binyamin Netanyahu ile de Kudüs'te görüştü.Netanyahu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerinin İran ve Filistin konusu üzerinde yoğunlaştığını belirtti.Netanyahu, Amerikan yönetimin, İran'la görüşmeler konusunda bir son tarih belirlemesi gerektiğini, çünkü İsrail'in tahminlerine göre İran'ın 2009 sonunda ya da 2010 başında bir nükleer bomba üretebileceğini söyledi.Netanyahu, Hillary Clinton ile hükümetin kurulması sonrasında yeniden görüşmeyi kararlaştırdıklarını ifade edip, "Bölgemize refahı, güvenliği ve barışı getirmek için birlikte çalışacağız" dedi. Netanyahu, Clinton'la ortak amaçları gerçekleştirme doğrultusunda ortak bir dil bulduklarını da sözlerine ekledi.Hillary Clinton çarşamba günü Ramallah'ta Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'la biraraya gelecek.ABD Dışişleri Bakanı, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki bağış konferansında Filistinlilere 900 milyon dolar yardım vaadinde bulunmuştu. Bu paranın üçte biri, yani 300 milyon doları, Gazze'nin inşasına aktarılacak.