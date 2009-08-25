'Filistin Devleti 2 seneye kuruluyor'

Filistin Başbakanı Selam Feyyaz, iki seneye kadar kendi devletlerini kuracaklarını bildirdi.



İngiliz Times gazetesine demeç veren Feyyaz, "16 yıldır devam eden verimsiz müzakereleri bırakıp söylem değişikliğine neden gitmeyelim" diye sordu.



"İnisiyatifi ele alarak işgale son verme sürecini hızlandırmayı kararlaştırdık" diyen Filistin başbakanı, "kendi devletimizin doğuşunu görecek tarzda olumlu işler yaparak çok çalışacağız" ifadesini kullandı.



Filistin devletinin "de facto" olarak ortaya çıkacağını ve görmemezlikten gelinemeyeceğini vurgulayan Feyyaz, bu hedefe 2011 ortasında ulaşılabileceğini düşündüğünü belirtti.