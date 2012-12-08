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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Abbas, Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine bugün Türkiye'ye gelecek

08 Aralık 2012 14:19

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Türkiye'ye gelecek. Filistin'in Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci ülke statüsünü kazanmasının ardından Abbas'ın yurt dışına yaptığı ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetine icabet eden Abbas, 3 gün boyunca bir dizi temasta bulunacak.

Açıklamada, ziyaretin, 29 Kasım 2012 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yapılan oylama sonucunda Filistin'in Birleşmiş Milletler'de ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü kazanmasının ardından Devlet Başkanı Abbas'ın yurt dışına yapacağı ikili çerçevedeki ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi önem taşıdığı belirtildi.

Abbas'ın yarın Ankara'da gerçekleştireceği temaslarda, Türkiye ile Filistin arasındaki çok boyutlu işbirliğinin yanısıra muhtelif bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, Ortadoğu Barış Süreci'nin daima aktif bir destekçisi olan Türkiye'nin, bölgede kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış hedefine yönelik olarak, iki devletli çözüm vizyonu temelinde, Filistin Devleti'nin ve kardeş Filistin halkının uluslararası camiada hak ettiği konuma kavuşması için uzun yıllardır yoğun gayret sarfetmekte olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinin, Türkiye'nin dost ve kardeş Filistin'e vermekte olduğu kararlı desteğin yinelenmesi ve iki devlet arasındaki müstesna ilişkilerin pekiştirilmesi için ilave bir vesile teşkil edeceği de kaydedildi.

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