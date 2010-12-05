-FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. Abbas'ı havaalanında Ankara Valisi Alaaddin Yüksel karşıladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam biraraya gelecek olan Abbas, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de yarın görüşecek. Görüşmelerde, Filistin ile ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Filistin'deki son durum ve Ortadoğu barış süreci başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişare ve koordinasyon toplantısı yapılacak.