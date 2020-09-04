Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması: Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı Orta Doğu barış planının ortaya konulduğu bir müzakere masasına oturmayacağını belirterek, "İlhakı kabul eden vatan hainidir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz. Anavatanımızdan sürüldüğümüz trajediyi tekrar etmeyeceğiz" dedi.

Çevrimiçi bir toplantıda konuşan Abbas, kimsenin Filistinliler adına konuşmaya hakkı olmadığını, ulusal kararlarda sadece Filistinlilerin söz hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ABD'yi tek arabulucu olarak kabul etmediklerini söyledi.

"Uluslararası barış konferansı düzenlemeye hazırız"

Abbas, "Birleşmiş Milletler çatısı altında, Arap Barış Girişimi uyarınca (İsrail ile) ciddi müzakerelerin başlayacağı bir uluslararası barış konferansı düzenlemeye hazırız. Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım. İlhakı kabul eden vatan hainidir" ifadelerini kullandı.

Yıl başından bu yana bazı Arap ülkelerinin Filistin üzerinde baskılarını artırdığına, aynı ülkelerin mali yükümlülüklerini de yerine getirmediğine işaret eden Abbas, "Barışçıl halk direnişine öncülük edecek liderliğin zamanı gelmiştir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz. Anavatanımızdan sürüldüğümüz trajediyi tekrar etmeyeceğiz" dedi.

Filistin'de ulusal birliğe ulaşmak için çalışma taahhüdünde bulunan Abbas, bölünmeyi sona erdirmek için Fetih ve Hamas hareketlerine de kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.