Filistin Devlet Başkanı Abbas, kurmaylarıyla barış görüşmelerini masaya yatırdı

Abbas'ın, Ramallah'taki Başkanlık binasında Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyeleriyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ürdün ziyareti sırasında gündeme getirdiği Filistin-İsrail müzakerelerin yeniden başlaması için Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri inşasının 3 ay süreyle durdurulması, siyasi tutukluların serbest bırakılması teklifini görüştüğü öğrenildi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuheyr, "Hamas, Filistin yönetiminin işgalci siyonistlerle müzakerelere dönmesine karşıdır. Bunu ulusal tutumdan sapmak olarak nitelendiriyoruz. Bu şartlarda müzakerelerden yararlanacak tek taraf İsrail'dir" dedi.

Yaptığı açıklamada Zuheyr, "İsrail, müzakereleri yerleşim birimi inşa etme ve Filistin topraklarını Yahudileştirme suçlarını kapatmak için örtü olarak kullanıyor. Hamas, Arap bakanların müzakereler için yaptığı baskıları kabul etmemektedir. Araplar Filistin halkının yanında tutum sergilemelidir'' diye konuştu.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ahmed el-Mudellel de müzakerelerin İsrail'in Gazze ambargosuna ve yerleşim birimleri inşasına örtü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ile müzarekelere başlamak büyük bir hata, Devlet Başkanı Abbas'ın bu hataya düşmemesi gerekir. İsrail ile müzakereler Filistin tarafından kabul edilemez. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu müzakereler, Filistin halkına bir yarar sağlamıyor aksine sıkıntılarını arttırıyor. İsrail'in yerleşim birimi inşası ise devam ediyor."

Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Filistin - İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması taraflar arasında daimi bir çözüm üretilmesi için Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşaatlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini söylemiş, söz konusu önerilerin uygulanmasını ABD olarak taahhüt ettiğini belirtmişti.