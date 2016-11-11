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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Arafat'ın katillerini yakında açıklayacağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak, "Yakında katilleri açıklayacağız ve herkes dehşete düşecek" dedi

11 Kasım 2016 02:07

Filistin'in efsanevi Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın vefatının 12. yıldönümü dolayısıyla Fetih Hareketi tarafından Ramallah'ta düzenlenen anma töreninde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arafat'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği söyledi.

Abbas, "Bana soracak olursanız, katilin kim olduğunu iyi biliyorum. Ancak benim şehadetim katilin açıklanması için yeterli değil. Soruşturma komisyonunun tüm ayrıntıları tespit etmesi lazım. En yakın zamanda katillerin, faillerin kim olduğunu açıklayacağız ve herkes bu sonuçla dehşete düşecek." diye konuştu

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