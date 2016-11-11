Filistin Devlet Başkanı Abbas: Arafat'ın katillerini yakında açıklayacağız

Filistin'in efsanevi Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın vefatının 12. yıldönümü dolayısıyla Fetih Hareketi tarafından Ramallah'ta düzenlenen anma töreninde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arafat'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği söyledi.

Abbas, "Bana soracak olursanız, katilin kim olduğunu iyi biliyorum. Ancak benim şehadetim katilin açıklanması için yeterli değil. Soruşturma komisyonunun tüm ayrıntıları tespit etmesi lazım. En yakın zamanda katillerin, faillerin kim olduğunu açıklayacağız ve herkes bu sonuçla dehşete düşecek." diye konuştu