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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD’nin hiçbir planını kabul etmeyeceğiz

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Aralık, (DHA)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüştü

22 Aralık 2017 16:28

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Aralık, (DHA)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron\'la Paris\'teki Elysee Sarayı\'nda görüştü. Abbas, Macron\'a “işgal altındaki” Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve \"Kudüs\'ü yaklaşan tehlikelere karşı korumak\" için dünya çapında liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Abbas ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını ele aldı. Toplantıdan BM Genel Kurulunun oy çokluğu ile ABD’nin Kudüs\'ü tanımasını reddeden taslak kararına da destek çıktı. Abbas, Macron\'a ülkesinin Filistin\'i desteklediğinden ötürü ve Fransa\'nın Kudüs\'le ilgili BM’nin taslak kararı lehinde oy kullanmasından ötürü teşekkür etti. Macron, ülkesinin iki devletli çözümü temel alan Filistin sorununun barışçıl yollarla çözümüne destek vereceğini yineledi. Mahmud Abbas burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki topraklarda bir elçilik yerleştirmek mümkün olamaz” dedi. Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris\'te gerçekleştirdiği görüşme sonrasında \"ABD\'nin hiçbir bir planını kabul etmeyeceğiz. ABD kendini diskalifiye etti, artık Ortadoğu’da arabulucu değil \" ifadelerini kullandı.

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