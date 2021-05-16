Filistin'de İsrail saldırıları sonucu 145 kişi öldü, 1100 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1100 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze Hükümet İletişim Ofisi ise İsrail 1050 hava saldırısı düzenlediğini duyurup meydana gelen yıkımın bilançosunu açıkladı.

Açıklamada "İsrail saldırganlığı altyapıya, vatandaşların evlerine ve ekonomik kurumlara büyük maddi kayıplara ve hasara neden oldu. Ön tahminlere göre 155 milyon dolarlık maddi zarar olduğu yönünde" denildi.

Hükümet İletişim Ofisi'nin saldırıların bilançosuna ilişkin açıkladığı veriler şöyle:



- 719 konut birimi bombalandı (Toplam ve kısmi yıkım)

- 4271 konut birimi orta ve hafif hasar gördü.

- 76 konut bombalandı ve tamamen yıkıldı.

- 63 hükümet merkezi bombalandı.

- 23 medya, ekonomi ve dernek tesisi tamamen hasar gördü.

- Hayvan çiftliklerinin ve tarım arazilerinin bombalanmasında yaklaşık 10 milyon dolarlık maddi zarar oluştu.

- Yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki ekonomik kuruluşlardaki (4 yerel bankanın imhası da dahil) kayıp oldu.

- 5 milyon dolar değerindeki 120 özel ulaşım aracı hasar gördü.

- Enerji ve iletişim sektöründe 12 milyon 100 bin dolarlık zarar oluştu.

- Bombardıman sonucu alt yapıda 13 milyon dolar maddi kayıp oluştu.

- Bir milyon dolar değerinde iki cami tamamen, onlarca cami ve kiliseyi kısmi olarak yıkıldı.

Açıklamada İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ticari geçişleri kapatmaya ve Gazze Denizi'nde balıkçılığı engellemeye devam ettiği de belirtildi.