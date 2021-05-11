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Dünya

Filistin'de Gazze saldırılarının ardından bayram kutlamaları iptal edildi

11 Mayıs 2021 07:16

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki ölümlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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