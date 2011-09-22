-Filistin BM'ye zaman vermeye hazır NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi Nebil Şaat, Filistin Devletinin BM'de tanınması talebinin değerlendirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne zaman vermeye hazır olduklarını söyledi. Şaat, BM oturumları sırasında basına yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Abbas, iki merciye aynı anda başvurulduğu takdirde kimsenin ciddiyetimizden şüphe duymasını istemiyor" dedi. Nebil Şaat, Abbas'ın, Genel Kurul'a gitmeden önce Filistin'in talebinin değerlendirilmesi için Güvenlik Konseyi'ne zaman tanıyacağını söyledi.