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Dünya

Filistin BM'ye tam üyelik başvurusu yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşerek, devlet olarak tanınmak

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşerek, devlet olarak tanınmak için gerekli başvuru mektubunu sundu. 



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunduğu tam üyelik başvurusunu önce BM Güvenlik Konseyi değerlendirecek.

ABD ve İsrail'in karşı çıktığı başvuruyu, Genel Sekreter Ban, Güvenlik Konseyi'nin çalışma esasları gereğince 15 üyeli konseye "ivedilikle" sunmak zorunda.

Güvenlik Konseyi'nin başvuruyu teslim aldıktan hemen sonra Filistin'in üyelik başvurusunu değerlendirecek bir komisyon kurması gerekiyor. Standart uygulamada, komisyonun başvuruyla ilgili değerlendirmesini 35 günden az bir süre içinde tamamlaması bekleniyor ancak bu süre gerektiğinde uzatılabiliyor.

BM'de görev yapan diplomatlar ve yetkililer, değerlendirme sürecinin birkaç ay uzatılabileceğinin altını çizerek, İsrail ile Filistin arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için zaman kazanmaya çalışılabileceğini ifade ediyorlar.

Eğer Filistin'in başvurusu oylamaya sunulursa, başvurunun kabulü için 9 "evet" oyu ve ayrıca 5 daimi üyenin hiç birinin veto etmemesi gerekiyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Malki, hafta içinde yaptığı açıklamada, 7 konsey üyesinden destek sözü aldıklarını ve 9 "evet" oyu alacaklarından emin olduklarını söylemişti. Ancak ABD, Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılması halinde veto edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Filistin'in başvurusunun sadece Güvenlik Konseyi'nde onaylanması yetmiyor. Başvurunun, buna ek olarak, BM Genel Kurulu'nda da oylanması ve 193 üyenin üçte ikilik çoğunluğun "evet" oyunu alması gerekiyor.

Filistin, ayrıca, gözlemci statüsünün yükseltilerek BM tarafından fiilen tanınma seçeneği üzerinde de duruyor. Filistin'in 'Vatikan seçeneği' adı verilen bu "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü alması daha kolay görülüyor, çünkü Genel Kurul'da basit çoğunluğun oyları bunun için yeterli oluyor.

Filistin, BM'de halen "gözlemci kuruluş" olarak yer alıyor.





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