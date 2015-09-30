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Dünya

Filistin bayrağı BM Genel Merkezi önünde göndere çekildi

Mahmut Abbas: Filistin Devleti'nin Başkenti Doğu Kudüs'te Filistin bayrağını dalgalandıracağımız günler uzak değil

30 Eylül 2015 23:36

Filistin bayrağı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı törenle Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki Genel Merkez önünde göndere çekildi.

BM merkezlerinde Filistin bayrağının asılması için oy veren herkese teşekkür eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Devleti'nin Başkenti Doğu Kudüs'te Filistin bayrağını dalgalandıracağımız günler uzak değil" dedi.

BM Genel Kurulu, Kasım 2012'de Filistin'i "Gözlemci kuruluş" statüsünden "Üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne geçirmişti. BM Genel Kurulu'nda 10 Eylül'de yapılan oylamada da 193 üye ülkeden 119'u 'gözlemci devletlerin bayraklarının BM önünde yer alması' tasarısına 'Êvet" oyu kullanarak Filistin bayrağının BM önünde dalgalanmasını kabul etmişti. Tasarıya, İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, Marshall Adaları, Tuvalu, Palau ve Mikronezya 'Hayır' oyu veren ülkeler oldu.

 

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filistin bayrağıbm genel merkezimahmud abbasdavutoğlu
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