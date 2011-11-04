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Dünya

Filistin başvurusunun peşinde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

04 Kasım 2011 09:55

-Filistin başvurusunun peşinde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.11.2011 - Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nin, Filistin'in BM'ye yaptığı, devlet olarak tam üyelik başvurusunu biran önce sonuçlandırmasını ve yeni Yahudi yerleşimleri inşa edeceğini ilan eden İsrail'e karşı harekete geçmesini istedi.  Mansur, BM'de yaptığı açıklamada, Filistin'in UNESCO üyeliğinin ardından misilleme kararları alan İsrail'in bu hareketlerine son vermemesi halinde, zaten istikrarsız olan bölgenin daha fazla provokasyona ve gerilimin daha da tırmanmasına seyirci kalabileceğini belirtti.  Riyad Mansur, bu kapsamda Konsey'den İsrail'in açıkladığı yeni kararları durdurmayı hedefleyen bir açıklama ya da karar almasını istediklerini vurguladı. Filistin'in BM Temsilcisi Mansur, Konsey'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 23 Eylül'de BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusu konusunda da ''harekete geçme zamanının geldiğini'' belirtti.

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