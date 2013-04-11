4 yıldır görevde olan Filistin Başbakanı Selam Feyyad istifa etti

Filistin Başbakanı Selam Feyyad'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Başbakan Selam Feyyad, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sundu. Filistin hükümetinden istifaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Feyyad, 2007'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

Arap basınında, Feyyad'la Mahmud Abbas arasında hükümet politikalarına ilişkin anlaşmazlıklar olduğu ve istifa kararının bu görüş ayrılıkları ile ilgili olabileceği yorumları yer aldı.