Filistin Başbakanı istifa etti

Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Feyyaz, Kahire'de devam eden ulusal birlik görüşmelerinin başarısı için görevinden istifa ettiğini bildirdi.



Feyyaz, bu sabah istifasını Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu. Filistin Kurtuluş Örgütü istifayı değerlendirmek üzere Ramallah'ta toplandı.



Feyyaz'ın, yeni bir ulusal birlik hükümeti kurulana kadar görevini sürdüreceği belirtilirken, yeni hükümetin kurulamaması durumunda istifasının geçerli olmayacağı da ifade ediliyor.



Abbas'a verdiği istifa mektubunda Feyyaz, bu adımı ulusal birlik hükümeti kurulmasına destek olmak için attığını vurguladı. Feyyaz, başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir hükümetin oluşturulacağı beklentisinde olduğunu ifade etti.



Abbas ile uyuşmazlık



Filistin'de ulusal diyaloğun sağlanması için Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından gösterilen çabaları takdirle karşıladığını belirten Selam Feyyaz, görevinde kaldığı süre içinde de Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan destek gördüğünü kaydetmesine karşın, bu desteğin "sınırlı" kaldığının altını çizdi. Feyyaz, bu sözleriyle, hükümetiyle Abbas arasındaki uyuşmazlığa da dikkati çekti.



En geç Mart sonuna kadar yeni bir hükümetin kurulması gereğine işaret eden Feyyaz, Filistin'de genel seçimlerle başkanlık seçimlerinin bir arada düzenlenmesine yönelik hazırlıkların da bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.



Hükümetinin göreve atandığı Haziran 2007'den bu yana Filistin ulusal projesini gerçekleştirmek, ekonomik ve mali sıkıntıları önlemek ve güvenlik sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyleyen Feyyaz, bu doğrultuda tüm Filistin ulusal kurumlarını yeniden oluşturmak, etkinleştirmek için mücadele verdiğini belirtti.



Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın Haziran 2007'de Gazze Şeridi'nde yönetimi askeri darbeyle ele geçirmesinden sonra, İsmail Haniye başkanlığındaki ulusal birlik hükümetini lağvetmişti. Haniye, Gazze'de yönetimini sürdürürken, Batı Şeria'da Abbas, Selam Feyyaz başkanlığında yeni bir hükümet atamıştı.



Hamas: Yasal bir hükümet değildi



Gazze'deki Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum ise Feyyaz'ın istifasının kendilerini şaşırtmadığını, istifasını doğal karşıladıklarını söyledi.



Barhum, Gazze'de basın mensuplarına Feyyaz hükümetinin "yasal olmadığını" ifade ederek, Feyyaz'ın özel çıkarlar peşinde koştuğunu iddia etti.



Barhum, Feyyaz'ın istifasını ulusal birlik hükümetine yol açmak için sunduğu yolundaki açıklamalarına itibar etmediklerini belirterek, Feyyaz hükümeti ile Abbas arasında, finansal konularda ve kişisel bazda görüş ayrılıkları bulunduğunu öne sürdü.