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Dünya

FİLİSTİN BAŞBAKANI ABD'DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ RAMALLAH (A.A)

24 Mayıs 2011 03:03

-FİLİSTİN BAŞBAKANI ABD'DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ RAMALLAH (A.A) - 23.05.2011 - Filistin Başbakanı Selam Feyyad'ın oğlunun üniversite mezuniyeti için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdiği bildirildi. Feyyad'ın sözcüsü Cemal Zakut, Filistin Başbakanının iyileşmekte olduğunu ve Austin'deki Seton Tıp Merkezi'nden iki gün içinde taburcu edilmesini beklediklerini söyledi. Zakut, Feyyad'ın dün göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini, sonra da test için hastaneye gittiğini, kalp krizini hastanedeyken geçirdiğini belirterek, testlerin koroner atardamarda tıkanma olduğunu gösterdiğini, doktorların atardamarı açmak için keteterizasyon yaptıklarını ifade etti. Sigara tiryakisi olduğu bilinen Feyyad, 2007'den beri başbakanlık yapıyor.  

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