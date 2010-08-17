-FİLİSLİNLİ BİR MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ KUDÜS (A.A) - 16.08.2010 - İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde sınırda Filistinli bir militanı öldürdüğü bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail devriyesinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde güvenlik duvarının yakınına patlayıcı yerleştirdiği iddia edilen Filistinli militanlara ateş açtığı, olayda bir Filistinli militanın öldüğü, Filistinli militanların ateşe karşılık vermesi sonucu da bir İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtildi. Filistinli militanlar da çatışma sırasında İsrail askerlerine roketatar ateşi açtıklarını belirttiler. Han Yunus kasabasının sakinleri bölgede çatışma sesi duyduklarını söylediler.