Filislin'in bağımsızlığı İsrail'de ilan edildi

T24- İsrail'de Netanyahu hükümetinin politikalarını eleştiren onlarca solcu akademisyen ve sanatçı, temsili olarak Filistin devletinin bağımsızlığını ilan etti. Aşırı sağcılar akademisyenleri engellemeye çalıştı.

1948'de İsrail devletinin ilan edildiği Tel Aviv'deki Bağımsızlık Sarayı, 63 yıl aradan sonra farklı bir eyleme tanıklık etti. Netanyahu hükümetinin Ortadoğu politikasını eleştiren onlarca solcu akademisyen ve sanatçı, bu kez aynı noktada, temsili olarak Filistin devletinin bağımsızlığını ilan etti.

Bir eylemci amaçlarını, “ İsrail yönetiminin Filistinlilere hükmetmeye çalışması sadece filsitinlilerin özgürlüğünü yoketmiyor. Aynı zamanda bizim özgürlüğümüzü de yokediyor” diyerek özetledi.

Ancak çok geçmeden solcu akademisyenlerin eylemine, aşırı sağcı İsrailliler müdahale etti. Bağımsız Filistin devletine destek veren akademisyenlerin çevresini saran öfkeli kalabalık "burası İsrail, Gilistin değil", "vatan hainleri Gazze'ye gidin" gibi sloganlar attı.

Aşırı sağcılarla solcu akademisyenler arasında yaşanan tartışmaların arbedeye düşmesi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi.

Filistinli yetkililer, Ortadoğu barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından, bağımsız devletin ilanı için girişimlerde bulunuyor. Konunun Eylül'de Birleşmiş Milletler gündemine getirilmesi de planlanıyor.