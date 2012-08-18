Filipinli Bakan’ın uçağı düştü

Filipinler'de İçişleri Bakanı Jesse Robredo'nun bulunduğu küçük uçak acil iniş sırasında denize düştü.
Ülkenin orta kesimlerindeki Cebu kentinden kalkan İçişleri Bakanı Jesse Robredo'yu taşıyan uçak, Naga’ya gitmek için yola çıktı.
Masbate Havaalanını’na zorunlu iniş için yapmaya çalışan uçak, denize düştü.
Robredo'nun bir yardımcı uçaktan atlamayı başardı. Yardımcı, görevliler tarafından kurtarıldı.
Bakan Jesse Ropredo’nun akıbeti henüz bilinmiyor.
Robredo, 2010'daki seçim kampanyasında büyük destek verdiği Filipinler Devlet Başkanı III. Benigno Aquino'ya en yakın kabine üyeleri arasında bulunuyordu.