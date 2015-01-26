T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Filipinlerin güneyinde şiddet

Filipinler'in güneyindeki Mamasapano kentinde çıkan silahlı çatışmada yaklaşık 30 polis memurunun öldüğü bildirildi.

26 Ocak 2015 13:24


Filipinli yetkililerin verdiği bilgilere göre pazar sabahı iki terör şüphelisini arayan polisin Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MILF) kontrolündeki Mamasapano kentine girmesi üzerine başlayan çatışmalar yaklaşık 11 saat sürdü.

Belediye Başkanı Tahirodin Benzar çatışmaların ardından 14 polisin cesedine ulaşıldığı ancak çıkan olaylar sırasında en az 16 güvenlik görevlisinin daha öldüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Filipinler hükümeti ve MILF arasında varılan ateşkes anlaşması uyarınca olası operasyonların önceden haber verilmesi gerektiği ancak polisin söz konusu operasyon konusunda önceden bilgilendirme yapmadığı kaydediliyor.

Filipinler ile yürütülen barış görüşmeleri sürecinde MILF'in baş müzakerecisi olan Mugahir İkbal, çatışmaların barış süreci için "büyük bir sorun" oluşturabileceğini ifade etti.

Filipinler hükümeti geçen yıl mart ayında MILF ile barış anlaşması imzalamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilipinlerMamasapanoMoroKurtuluş CephesiBaşkanı Tahirodin BenzarMILFMugahirWelle Türkçe DW/AFP/dpa BW/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24