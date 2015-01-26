Filipinlerin güneyinde şiddet



Filipinli yetkililerin verdiği bilgilere göre pazar sabahı iki terör şüphelisini arayan polisin Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MILF) kontrolündeki Mamasapano kentine girmesi üzerine başlayan çatışmalar yaklaşık 11 saat sürdü.

Belediye Başkanı Tahirodin Benzar çatışmaların ardından 14 polisin cesedine ulaşıldığı ancak çıkan olaylar sırasında en az 16 güvenlik görevlisinin daha öldüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Filipinler hükümeti ve MILF arasında varılan ateşkes anlaşması uyarınca olası operasyonların önceden haber verilmesi gerektiği ancak polisin söz konusu operasyon konusunda önceden bilgilendirme yapmadığı kaydediliyor.

Filipinler ile yürütülen barış görüşmeleri sürecinde MILF'in baş müzakerecisi olan Mugahir İkbal, çatışmaların barış süreci için "büyük bir sorun" oluşturabileceğini ifade etti.

Filipinler hükümeti geçen yıl mart ayında MILF ile barış anlaşması imzalamıştı.